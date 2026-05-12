大阪・関西万博（2025年10月13日閉幕）で、ジャズピアニスト・数学者の中島さち子氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『いのちの遊び場 クラゲ館』で展示されていた「希望のピアノ」が、Osaka Metro（大阪メトロ）・本町ビル（大阪市中央区）に期間限定で展示、一般開放されている。6月5日（金曜日）まで。Osaka Metro本町ビル1階に展示されている『希望のピアノ』大阪・関西万博 中島さち子氏プロデュース「いのちの遊