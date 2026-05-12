巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１１日、故郷に錦を飾る思いを明かした。１２日の広島戦は地元・岐阜で行われる凱旋マッチ。過去の出場３試合で１１打数６安打、打率５割４分５厘と大暴れしてきた。広島先発・床田は中京学院大学時代にしのぎを削ってきた同学年左腕。「岐阜をかみしめてプレーしたい」と特別な思いを抱く舞台で躍動し、４カード連続負け越しと、苦境のチームを救う。年に一度の特別な一戦がやってくる。凱旋マ