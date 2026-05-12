女優の山村紅葉が、小説家デビューすることが１１日、分かった。“ミステリーの女王”と称された推理作家の母・山村美紗さんが亡くなった６５歳で、挑むデビュー作は「祇園の秘密血のすり替え」（６月１７日発売、双葉社）。美紗さんが数多くの作品で描いた京都を舞台に、花街と歌舞伎界の愛憎劇を描く。２時間ドラマに多数出演し、“サスペンスの女王”として知られる山村が、母から受け継いだ作家の遺伝子を解禁する。過去