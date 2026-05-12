広島の玉村昇悟投手（２５）が１１日、プロ入り後初の地元マウンドで快投を誓った。１３日の巨人戦（福井）に先発する同県出身の左腕は、マツダで投手練習に参加してブルペン入り。「たくさん周りの人も見に来る。しっかり結果が出せるように」と誓った。丹生（にゅう）高３年夏には福井大会で５試合５２奪三振の新記録をマークして準Ｖ。計４度、試合会場のセーレン・ドリームスタジアム（福井県営）で投げた。「越前のドクタ