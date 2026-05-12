オリックスは１１日、毎年恒例の大人気イベント「Ｂｓオリ姫デー２０２６」のメインビジュアルを公開した。今年のテーマは「自然体」。女性ファンによるオリメン投票で選ばれた上位１１選手（１０位が若月と曽谷で同数）がビジュアルコンセプト「ｎａｔｕｒａｌ」に基づき、シャツ、パンツ、スニーカーと全てホワイトで統一したシンプルなスタイリングで登場した。以下が２０１９年から始まったオリメン投票のランキング。テ