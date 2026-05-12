現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１１日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、「危険スイング」について見解を示した。「わざとじゃないんやけどね。わざとじゃないけど、ホームランバッターは特にね、フォロースルーの大きい人は手離れた後にね」とアクシデントが起こる一因を明かした。４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルト・オスナがスイングした