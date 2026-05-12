１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する中日・金丸夢斗投手が、ハマスタ初白星で４勝目を狙う。横浜では通算２戦２敗だが、４月２８日の同カード（バンテリンＤ）では７回無失点。通算４度目で初めて東に投げ勝った。スタミナ強化を目的に、今季からウェートトレを週１日から週３日に増やして、約２キロ増量。相手エースと５度目のマッチアップに臨む２連勝中の左腕は「いい流れで来ている。走者が出てからの連打に気をつけたい」