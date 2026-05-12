広島・床田寛樹投手（３１）が１１日、岐阜で１０年越しのリベンジを誓った。１２日の巨人戦（岐阜）に先発する左腕は、中部学院大（東海地区大学野球連盟・岐阜県リーグ）時代に、ぎふしん長良川球場でプレー。同学年の巨人・吉川（中京学院大）とはリーグ戦で何度も対戦してきた。１０年目で初めて岐阜での対戦が見込まれ、「大学時代を思い出しながら投げられたら」と心待ちにした。当時の記憶は鮮明で「１試合１本は絶対に