１３日のヤクルト戦（神宮）に先発予定の阪神・高橋遥人投手（３０）が１１日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、自然体で４試合連続完封勝利に挑む決意を示した。成し遂げれば、１９６５年の城之内邦雄（巨人）以来６１年ぶりで２リーグ制以降、５８年の金田正一（国鉄）、６２年に５戦連続の小山正明（阪神）に次ぐ４人目の快挙。「圧倒できるようにしていきたい。しっかり試合をつくれるように」と力を込めた。計５度