阪神・西勇輝投手（３５）が１１日、１２日のヤクルト戦（神宮）で誕生日を迎える伏見に白星を贈ることを誓った。オリックス時代の同僚で、同じ９０年生まれでもある女房役。「おいしいご飯でも食べに行きたいですね」と笑みを浮かべた。この日は甲子園で投手指名練習に参加。「（ヤクルトを）勢いづけないように、こっちが食ってかかっていけるように、束になって戦っていけたら」と１ゲーム差で追う首位チームを意識した。３０