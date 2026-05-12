◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）若隆景が大関・琴桜を寄り切りで破り、連勝発進した。立ち合いから低い姿勢を維持し、土俵際での下手投げを残して力強く前に出た。先場所に続いて琴桜戦に勝利し「しっかり寄り切れて良かった」。右肘のケガで春巡業を全休し、相撲を取り始めたのは番付発表後だったが「強い気持ちで土俵に上がらないと。気持ちで負けないという、そういう意識はあります」と気合十分に振り