◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）2場所連続優勝を目指す霧島が盤石の連勝発進。「先場所は立ち合いが合わなかったので、今場所はしっかり当たれて良かった」と突き押しで攻め、義ノ富士の右腕を手繰って土俵際まで追い込んだ。最後は突き落として「良い流れで取れた」と手応え。八角理事長（元横綱・北勝海）は「今場所で優勝できたら、上はすぐに見えてくる」と期待を込めた。