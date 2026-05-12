俳優の山村紅葉（65）による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』が、6月17日に双葉社から発売される。長年にわたり2時間ドラマなどで活躍し“サスペンスの女王”として知られる山村が、小説家として新たな一歩を踏み出す。【書影】“サスペンスの女王”山村紅葉が執筆『祇園の秘密 血のすり替え』本作は、京都の花街と歌舞伎界を舞台に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描く本格サスペンスである。伝統文化の世界に生