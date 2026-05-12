女優山村紅葉（65）が、作家デビューすることが11日、分かった。母は96年に亡くなった、ミステリーの女王として知られた作家山村美紗さんで、山村は「“母の血”を感じていただければ、とてもうれしゅうございます」と話している。数多くの2時間ドラマで知られ、サスペンスの女王とも呼ばれる山村。初の小説は、京都を舞台にした本格サスペンス「祇園の秘密血のすり替え」（6月17日発売、双葉社）で、歌舞伎界と花街の愛憎劇を描