女優の石田ひかり（53）が11日に放送されたテレビ朝日「サンド＆キスマイの気になるマン」（後8・40）に出演。健康の秘けつについて語った。今回は「気になる若見えさん大調査!」と題し、街頭で181人の女性に若々しさを保つ秘けつをインタビューしたVTRが放送された。スタジオトークでMCのサンドウィッチマン・伊達みきおから「普段やってる健康の秘けつ」を聞かれた石田は「本当に何もしていないです」と苦笑いを浮かべて答