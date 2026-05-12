松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は最終日。11Rでガールズ決勝が行われる。児玉が実力の違いを見せつけて通算190回目のVを決める。鋭く追い込むのは那須。永礼、当銘が抵抗。安東は再度、児玉追走なら。＜1＞児玉碧衣準決勝が一番流れる感じでした。しっかりケアして決勝戦に臨みたい。自力で。＜2＞永礼美瑠真後ろに那須さんがいたし直線が長く感じた。脚の感じは悪くない。流れ見て。＜3＞当銘沙恵美