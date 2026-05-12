米大手証券のストラテジストは、リスク許容度が改善すれば、今後数カ月でドルは下落する可能性があると指摘している。堅調な米企業業績が米株式市場を下支えする中、ポジティブなリスクセンチメントがドルを下押しする余地があるという。 ただし、この見方は今後発表される米経済指標が予以上に弱く企業業績予想の下方修正に繋がったり、逆に予想以上に強くＦＲＢの利上げ議論を引き起こしたりしないことを前提としていると