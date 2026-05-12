2026年7月スタート 読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）は、主演・山田涼介でおくる本格ヒューマンミステリー『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』に決定！初回放送日は後日解禁。原作は、話題作の相次ぐ宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ 2025年文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松下龍之介）。発行部数65万部突破のヒット小説の実写化となる。