ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が2日目を迎える。注目は12RのドリームDay2だ。初日は出走機会がなかった湯川。機力は未知数だが、早くも整備に着手していた。名うての江戸川巧者だけに抜かりなく仕上げてくるはず。伸び返すパワーを引き出して逃げ切る。初日3Rを捲り差しで快勝した平尾は伸びしろを感じさせる気配だった。ここは差して2M勝負に持ち込む。長田は積極的に握っていく。出足、回り足