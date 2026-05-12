松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は最終日。12RでS級決勝が行われる。3連勝でG3初優出を決めた岩井が中心だ。上田が食らいついて再びゴール前勝負へ。＜1＞＝＜7＞本線。自力3車結束の九州ラインが脅威。熊本勢の奮闘で、最終的には岩谷の出番か。小松崎は経験値を生かして。窓場、中島は単騎で一発。＜1＞岩井芯自分の持つ位置からタイミングを見て仕掛けた。踏んだ感じも良かったし出来過ぎ。自力で。＜2＞