◇卓球世界選手権団体戦（2026年5月10日ロンドン）卓球の世界選手権団体戦決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルとなった。シングルスで3勝を挙げたチームが勝つ方式で、男子は第1試合で張本智和（22＝トヨタ自動車）が逆転負けし、松島輝空（19＝フリー）と戸上隼輔（24＝井村屋グループ）も敗れて57年ぶりの頂点に届かなかった。女子は2―3で屈して6大会連続の2位。中国が男子は12連覇、女子は7連覇を飾っ