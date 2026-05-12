お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（52）が11日に放送されたテレビ朝日「サンド＆キスマイの気になるマン」（後8・40）に出演。枕の“こだわり”が明かされた。今回は「気になる若見えさん大調査!」と題して放送され、街頭で181人の女性に若々しさを保つ秘けつをインタビュー。その中で「姿勢」についての意見が多くあった。番組では「1日1分、壁に背を向けて立つだけ」で痩せられるという姿勢改善メソッドを