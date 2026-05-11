コーデが決まっているのに、なんとなく足元だけ重たく見える……。そんなときにおすすめなのが【ZARA（ザラ）】の編み込みシューズです。抜け感のあるデザインが軽やかな印象をプラスし、全体のバランスを整えてくれそう。シンプルな着こなしに合わせるだけでも、ぐっとこなれた雰囲気に近づけるはず。今回は、40・50代が取り入れやすそうな「抜け感シューズ」をピックアップして紹介します。 シンプルなバレエ