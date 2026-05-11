今季注目を集めているトレンドカラーのひとつが「アイスブルー」。クリーンな色調で透明感たっぷりな雰囲気が魅力です。清潔感と知性を兼ね備えたカラーは、まさに大人の女性にぴったり。そんな最旬カラーのアイテムが【ユニクロ】からも登場しています。今回は、売り切れ必至の「シアーカーディガン」と、40・50代におすすめの垢抜けコーデをご紹介。ぜひ春夏コーデの参考