運動会というイベントは、親子にとって胸が躍るものです。 そして、イベントをより楽しくしてくれるのがお弁当。 主役の息子さんの好きなものをぎゅっと詰めた応援弁当には、筆者の友人・さやかさん(仮名)の愛情が込められていました。 好きなものがいっぱいのお弁当