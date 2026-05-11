年々髪の悩みが増える40・50代。特に白髪をカバーしたいという人には、ハイライトを取り入れて白髪を自然に馴染ませた「白髪ぼかしヘア」がおすすめ。白髪があってもおしゃれに決まるので、気持ちがグッと軽くなりそうです。今回は、大人世代が取り入れたい、おすすめの白髪ぼかしヘアをピックアップ。白髪を無理に隠すことなく、ナチュラルな垢抜けを叶えませんか？ 爽やかな印象の細ハイライトボブ ラフな毛流れ