コーデの鮮度アップを図るなら、バッグ選びにも気を配りたいところ。物価高が続くなか、節約しながらおしゃれ見えを狙うなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】をチェックしてみて。今回は、5,000円以下の「おすすめバッグ」をご紹介します。使い勝手の良さそうな巾着バッグと、デザインにこだわりを感じる魅力的なバッグが登場。 コロンとしたフォルムに惹かれる巾着バッグ 【AMERICAN HOLIC】「ドロスト