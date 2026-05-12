気温が上がり始めるこれからの季節、身にまといたくなるのは涼感のあるカラー。特に今季は淡めのアイスブルーがトレンドカラーとして注目されています。今回はそのブルーにクール感を演出するブラックを掛け合わせた、【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる「ブルー × ブラックコーデ」をピックアップ。全体が上品に引き締まり、より洗練された雰囲気を狙えそうです。