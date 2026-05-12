スコットランドリーグ海外サッカー、スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、10日に行われたリーグ戦に先発出場。レンジャーズとの伝統の一戦「オールド・ファーム」で2ゴールと躍動し、3-1の勝利に貢献した。後半に鮮やかなオーバーヘッド弾で追加点を奪取。クラブ公式YouTubeチャンネルではスタンドが狂喜乱舞となった実際の映像が公開され、海外ファンも興奮の言葉を残した。観客は頭を抱え、両手を突き上げ