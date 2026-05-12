試合後インタビューが話題プロ野球、西武の助っ人タイラー・ネビン内野手が流した涙が反響を呼んでいる。母の日だった10日、ベルーナドームで行われた楽天戦で今季4号ソロを含む、4打数2安打2打点の活躍で6-1の勝利に貢献。試合後インタビューで熱い思いが込み上げた場面にもらい泣きするファンが続出した。「4番・一塁」で先発。初回に先制の適時二塁打を放つと、3回先頭の場面でレフトスタンドに運ぶ4号ソロで追加点をもたらす