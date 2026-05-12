宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ・2025年文庫グランプリを受賞、発行部数64万部突破した松下龍之介の小説『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』が、山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）主演で実写ドラマ化。日本テレビ系にて7月より毎週日曜22時30分に放送されることが決定し、山田、原作者らのコメントが到着した。【写真】4年前に行方不明になった義理の妹が生きていると信じる、遺伝子学を研究する大学院生・悠