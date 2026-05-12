Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３３）が、読売テレビが制作する７月期の日本テレビ系ドラマ「一次元の挿し木」（日曜、後１０・３０）で主演を務めることが１１日、分かった。同作は、昨年「このミステリーがすごい！」で文庫グランプリを受賞した松下龍之介氏の同名小説が原作で、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。山田が演じる主人公は遺伝子学を研究する大学院生・悠で、豪雨で行方不明になった義理の妹