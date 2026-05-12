Googleは、サッカー日本代表監督・森保一を初起用した『Google Pixel』の新TVCM「Google Pixel 10 Pro：高画質インカメ篇 #TeamPixel」を、5月12日より全国で放映開始する。 （関連：【画像】CM本編ではファンと交流しながら自撮りを楽しむシーンなどが描かれている） 森保が『Google Pixel』のCMに登場するのは今回が初めてで、『Google Pixel』を愛用して自分らしさを表現する人々の総称である「#TeamPixel」