北海道・厚別警察署は、2026年5月11日、窃盗の疑いで札幌市手稲区前田4条10丁目に住む無職の男（29）を逮捕したと発表しました。男は、4月1日午後0時20分ごろ札幌市厚別区厚別中央2条5丁目の書店でプラモデル7点（販売価格合計6万2487円）と午後1時40分ごろ札幌市厚別区厚別東5条1丁目のホームセンターでプラモデル5点（販売価格合計2万2594円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は4月21日に別の店