【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１１日、北京で予定されている中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、米国から台湾への武器売却について議論すると明らかにした。トランプ氏はホワイトハウスで記者団から武器売却について問われ「習氏と話し合うつもりだ。（私たちが）話し合う多くの事柄の一つだ」と述べた。トランプ氏は、自身が大統領であれば台湾有事は起きないと主張し、「習氏とは良好な関