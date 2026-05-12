アメリカのトランプ大統領は、北京で行われる習近平国家主席との首脳会談で台湾への武器売却について議論すると述べました。アメリカトランプ大統領「（Q.アメリカは台湾に武器を売り続けるべきだと考えますか？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」トランプ大統領は11日、記者団に対しこのように述べ、今週予定されている米中首脳会談で台湾への武器売却について議論する意向を