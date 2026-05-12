【モデルプレス＝2026/05/12】読売テレビ・日本テレビでは、新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／ 全10話・全国ネット）を7月から放送。Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める。【写真】遺伝子学を研究する大学院生役演じる32歳人気アイドル◆山田涼介、本格ヒューマンミステリーで主演決定原作は、話題作の相次ぐ宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ、2025年文庫グ