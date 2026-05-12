ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５７．２０円付近での推移となっている。きょうの為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、東京時間早朝の１５６円台半ばから買い戻されている。依然としてイラン情勢に出口が見えず、長期化するのではとの懸念が再び台頭している。 ただ、一方的に上昇する展開にはなっていない。中東情勢については、市場も成り行きを見守る姿勢を次第に強めており、以前のように積極的にポジションを取