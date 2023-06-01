ザ・ウィークエンドが、7年ぶりとなる来日公演を9月20日に埼玉 ベルーナドームにて開催する。 （関連：【画像あり】ザ・ウィークエンド7年ぶり来日公演のゲスト、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$U） 本公演は、男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を達成した大型スタジアムツアー『After Hours Til Dawn Tour』の一環として開催。最新アルバム『Hurry Up Tomorrow』を携