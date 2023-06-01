【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾が出演する“サントリー天然水 きりっと果実”の新TVCM『出会ったね』篇（各15秒）が、5月12日から全国で順次オンエア開始となった。 ■「いいことしかないじゃーん」（香取慎吾） 今回の新TVCMでは、雄大な自然を一望できる山の麓に香取が登場。名曲「Tomorrow」の替え歌に乗せ、果実のキャラクター（アニメーション）たちと元気よく丘を駆け下り