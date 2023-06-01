【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一が出演するマクドナルドの新TVCM『アイスのコーヒーのみにいこ！』篇（30秒）が、5月12日から全国で放映開始となる。 うだるような暑さのなか、後輩と外出中の岡田は「TOKIO」の替え歌の「♪のみにいこー」というフレーズに合わせてキレのあるダンスを披露しながらマクドナルドへ向かい、“プレミアムローストアイスコーヒー”を楽