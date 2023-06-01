【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマが、山田涼介主演の『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』に決定した。 ■「この年齢で、この人生経験を経た中で、この役に挑めるのは良かった」（山田涼介） 原作は、話題作の相次ぐ宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ、2025年文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松