TravisJapanの七五三掛龍也（30）が11日に放送されたテレビ朝日「サンド＆キスマイの気になるマン」（後8・40）に出演。超大物女優と焼肉に行って驚いたことを振り返った。街頭インタビューのVTRで42歳の女性が健康で若く見える秘けつとして「入浴」「寝る」「肉」の頭文字を取った“3N”を提唱した。これを受け、スタジオの七五三掛は「黒柳徹子さんと焼肉に行ったことがあって」と切り出した。意外な交流にスタジオは「