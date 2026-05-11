いよいよ出産……！ と期待に胸を膨らませていた予定日2週間前。まさかの宣告で、私の理想はガラガラと音を立てて崩れました。「元気ならどんな形でもいい」はずなのに、涙が止まらない。そんな絶望のどん底にいた私を救ってくれたのは、意外すぎる夫の「神対応」でした。今回は筆者自身の第一子出産時のエピソードを紹介します。 夫が義両親へ報告したタイミングは