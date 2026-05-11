子どもが抱えている悩みは、親でもすべてはわからないもの。相談できる相手がいると良いのですが──。今回は、筆者の友人が経験したとあるエピソードを紹介します。 心配性で慌てやすい私 私は自他ともに認める心配性です。すぐに慌ててしまったり、子どもがちょっと転んだだけで何度も「大丈夫！？」と心配したりしてしまいます。 我が家の子どもは、私とは違ってしっかり者の娘が一人。娘からはいつも「ママ落ち