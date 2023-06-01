Google Pixelの新TVCMが5月12日から全国で放映開始Googleは5月12日、日本代表（SAMURAI BLUE）を率いる森保一監督を初起用したGoogle Pixelの新テレビCMを同日から全国で放映開始すると発表した。森保監督は以前から同製品のユーザーであり、撮影現場ではAI機能を日常的に使いこなしている様子を披露。CM内ではファンと明るく談笑する姿や、セルフィーを撮影するシーンが描かれている。撮影中には、サッカーファンの子供からの