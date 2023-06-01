カナダ出身の歌手ザ・ウィークエンドが９月２０日に来日公演「ＡｆｔｅｒＨｏｕｒｓＴｉｌＤａｗｎＴｏｕｒ」（埼玉・ベルーナドーム）を行うことが１２日、発表された。来日公演は初来日公演となった２０１８年以来７年ぶりになる。男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を達成した大型スタジアムツアーの一環。アルバム「ＡｆｔｅｒＨｏｕｒｓ」「ＤａｗｎＦＭ」に加え、三部作の完結編「ＨｕｒｒｙＵｐＴ