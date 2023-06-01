Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３３）が、読売テレビ制作の７月期日本テレビ系連続ドラマ「一次元の挿し木」（日曜・後１０時半）に主演することが１１日、分かった。失踪した義理の妹の生死を巡る真相を追う大学院生を演じる。２０２５年「このミステリーがすごい！」大賞で文庫グランプリを受賞した、松下龍之介氏の同名小説が原作。山田演じる遺伝子学を研究する悠（はるか）が２００年前の人骨を鑑定すると、４年前