5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう12日から公開された日清食品「世界のキッチンカー」シリーズの新WebCM「つれてきたよスペイン篇」に出演している。これに伴い、コメントが公開された。【写真】大量のカップ麺を背負って“旅”する猪狩蒼弥新CMの舞台はスペイン。海外旅行好きな猪狩が、バルセロナ、サンルーカル・デ・バラメダ、マドリードに訪れる。さわやかな表情でスペインのことわざを紹介したり、独自の哲