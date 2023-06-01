新しい地図の香取慎吾が、きょう12日にオンエア開始した「サントリー天然水 きりっと果実」の新テレビCM「出会ったね」篇に出演している。これに合わせ、インタビューが公開された。【動画】無邪気でかわいい！数々の“果実キャラ”たちとたわむれる香取慎吾新CMでは、雄大な自然を一望できる山の麓に香取が登場。「Tomorrow」の替え歌に乗せ、果実のキャラクターたちと元気よく丘を駆け下りてきて同商品を飲み、「いいこと